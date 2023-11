Katso kuvat ja video: Tältä näyttää merivoimien johtama Naton pääsotaharjoitus Suomen aluevesillä

Suomen merivoimat johtaa Naton syksyn Freezing Winds 23 -pääsotaharjoitusta. Harjoitus on ensimmäinen Suomen johtama suuri merisotaharjoitus Naton jäsenenä.

Harjoituksessa on mukana noin 30 taistelualusta, huolto- ja tukialuksia sekä kuljetusveneitä sekä rannikko- ja maajoukkoja.

Harjoituksen kokonaisvahvuus on yli 4 000 henkilöä.

Harjoituksessa on suomalaisten alusten ja joukkojen lisäksi mukana Naton pysyvä alusosasto SNMG1, jossa on yhteensä kolme alusta Saksasta ja Alankomaista, sekä Naton pysyvä miinantorjuntaosasto SNMCMG1, jossa on yhteensä kuusi alusta Puolasta, Saksasta, Alankomaista ja Ranskasta, Merivoimat kertoo.