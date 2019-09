Merivoimien henkilöstöpäätöksiin liittyvä virkarikostutkinta on valmis – asia siirtyy syyteharkintaan: "Tässä on yksi epäilty"

Keskusrikospoliisi on saanut valmiiksi esitutkinnan, joka koskee Merivoimissa tehtyjä henkilöstöpäätöksiä. Yhtä ihmistä epäillään neljästä virkavelvollisuuden rikkomisesta.

STT:n tietojen mukaan virkarikostutkinnan kohteena on ollut Merivoimien lippueamiraali Timo Hirvonen. Lippueamiraali on merivoimien sotilasarvo, joka vastaa maavoimissa prikaatikenraalia.

– Tässä on yksi epäilty. On ollut erilaisia henkilöstöasioihin liittyviä hallintopäätöksiä. Katsotaan, että epäilty on tehnyt päätöksiä hallintolain mukaisesti esteellisenä, Laine sanoo.