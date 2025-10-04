Kaksi merihätään joutunutta metsästäjää on pelastettu Lumijoen Saarenperän ja Hailuodon välisellä merialueella.
Länsi-Suomen merivartioston mukaan metsästäjien vene oli uponnut. Metsästäjät onnistuivat pelastautumaan metsästyskanootteihin.
Henkilöt paikallistettiin ja pelastettiin merestä tänään aamulla. Merivartioston mukaan etsinnässä haasteita toivat kirkas auringonpaiste, kohtuullinen aallokko sekä kohteen pieni koko.
Länsi-Suomen merivartiosto
– Haveristit olivat lisäksi ajelehtineet tuulen mukana puoli kilometriä ilmoitetusta paikasta, merivartiosto kertoo X:ssä.
Virpiniemen merivartioaseman partio poimi henkilöt kyytiin ja kuljetti kaksikon maihin.
Merivartioston mukaan henkilöt selvisivät koettelemuksesta lähes kuivina.
Metsästäjien vene ja kelluntavälineet on saatu poistettua mereltä.