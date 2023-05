Mercedeksen tähtikuskit saamassa merkittävän avun Monacoon: "Olen laskenut päiviä"

Monacon rata on yksi seitsenkertaisen maailmanmestarin Hamiltonin, 38, suosikeista.

Mercedes on viiden osakilpailun jälkeen valmistajien pistetaulukossa vasta kolmantena 128 pistettä kilpailua johtavaa Red Bullia perässä.

– Tärkein asia on se, että me emme etsi vain päivitystä rata-aikoihin. Me suunnittelemme siirtymistä erilaiseen kehityssuuntaan, Shovlin avasi.