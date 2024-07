Iso käänne Pariisin olympialaisten miljardisotkussa

Vesi on ollut uimakelpoista suurimman osan 12 viime päivästä, Pariisin apulaispormestari Pierre Rabadan kertoi perjantaina. Rabadanin mukaan Seinen vedenlaatu on ollut vaadittavissa rajoissa "11 tai 10 päivän ajan" viimeksi kuluneista 12 päivästä.

26. heinäkuuta alkavien olympialaisten avajaisseremonia on tarkoitus järjestää Seinen varrella. Tämän jälkeen Seinessä on tarkoitus kilpailla uinnin avovesilajit sekä triathlonin uintiosuus.

Pariisin alueella on viime viikkoina satanut poikkeuksellisen paljon ja se on nostanut Seinen saastetasoja, kun käsittelemätöntä jätevettä on huuhtoutunut jokeen.