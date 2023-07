Pulahtaisitko Seineen? Pariisin suuri puhdistusoperaatio etenee, tavoite saada saastunut joki ensi vuonna uimakelpoiseksi

Pariisilaisten ja Pariisissa vierailevien turistien on määrä tulevaisuudessa päästä uimaan pääkaupunkia halkovaan Seine-jokeen. Pariisissa käytetään 1,4 miljardia euroa joen puhdistamiseen uimakelpoiseksi ensi vuoden kesäolympialaisiin mennessä.

Uiminen on ollut kielletty jo sadan vuoden ajan, koska joki on pahasti saastunut ja törkyinen. Veden laatu on kuitenkin kohentunut viime vuosikymmenien aikana.