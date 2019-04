Melkein joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen – pojilla selvästi yleisempää kuin tytöillä

Tuoreen tilaston mukaan 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia. Pojilla ylipainoisuus on selvästi yleisempää kuin tytöillä. Lihavia 2–16-vuotiaista pojista on kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia.