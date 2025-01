Melania Trumpin hattu nousi ilmiöksi sosiaalisessa mediassa

Donal Trumpin virkaanastujaisissa huomion varasti Yhdysvaltain ensimmäisen naisen Melania Trumpin hattu.

Melania Trump esiintyi miehensä Donald Trumpin virkaanastujaisissa kasvojen yläosan peittävässä tummansinisessä hatussa. Leveälierinen ja näyttävä hattu on herättänyt hilpeyttä sosiaalisessa mediassa.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu meemejä, joissa hattua verrataan esimerkiksi amerikkalaisen pizzaravintolaketju Pizza Hutin logoon. Hattua on verrattu myös The Mask -elokuvan vihreäkasvoisen päähenkilön hattuun.

Hatun suunnittelija on New Yorkilainen Eric Javits

Ilmiöksi noussut hattu on New Yorkilaisen suunnittelijan Eric Javitsin käsialaa. Javits kertoi ABC Newsille olevansa kiitollinen saatuaan luoda hatun rouva Trumpille.

– Luodessani hattua se oli vain yksinkertainen hattu – hillitty ja klassinen. Hattu muuttui, kun näin sen hänen päässään. Kokemus oli erittäin vaikuttava, Javits kuvailee ABC Newsille.

– Nyt on eräänlaisen pidättymisen aika ja käännekohta kohti konservatiivisempia arvoja. Se on todella voimakas visuaalinen viesti, Javits pohtii.

Rouva Trumpin hattu loi varjon hänen kasvojensa yläosaan.AFP / Lehtikuva

Hilpeyttä on herättänyt myös video, jossa presidentti Trump kurottaa suukottamaan vaimoaan poskelle. Valitettavasti hatun iso lieri kuitenkin estää suudelmaa ylettymästä aivan rouva Trumpin kasvoille asti.

Monet ovatkin vitsailleet, että Melania Trump olisi valinnut tarkoituksella sellaisen hatun, joka estäisi hänen miehensä hellyydenosoitukset.