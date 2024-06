Meksikon läpi Yhdysvaltoihin väkeä tänä vuonna 177 maasta

Meksikon läpi on matkannut tänä vuonna jo noin 1,39 miljoonaa ilman vaadittavia asiakirjoja Yhdysvaltoihin pyrkivää ihmistä, kertovat meksikolaisviranomaiset.

Meksikon kansallisen siirtolaisinstituutin mukaan matkaajia on ollut kaikkiaan 177 maasta. Lähes koko maailma on ollut edustettuna, sillä esimerkiksi YK:ssa on 193 jäsenmaata.