Asiantuntijan mukaan Riikka Purran perussuomalaisilla on ongelma: "Omien äänestäjien pitäminen tyytyväisenä ei riitä"

MTV Uutisten kyselyn mukaan 47 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että valtiovarainministeri Riikka Purran pitäisi erota. Politiikan asiantuntijan Juho Rahkosen mukaan Riikka Purra henkilönä herättää ihmisissä paljon vastustusta.

– Perusongelma on tämä: Purralla on paljon äänestäjiä ja kannattajia, hän sai neljänneksi suurimman äänipotin kautta aikojen. Aikaisemmin riitti, että Purra kelpaa omille äänestäjilleen, muiden mielipiteistä viis. Nyt kun hän on tässä asemassa, varapääministerinä, niin pitäisi kelvata muillekin ja olla enemmän koko kansan poliitikko, Rahkonen sanoo.