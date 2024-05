Iranin presidentin helikopterin turmapaikka löytynyt: "Tilanne ei näytä hyvältä" – Turkin media kertoo lämpöjäljestä

Iranin Punaisen puolikuun johtaja kertoo, että etsintäryhmä on matkalla kopterin jäännösten luo, eikä tilanne näytä hyvältä. Myös toinen iranilaisviranomainen kertoo Reutersille, että odotukset presidentin löytymiseksi elossa ovat alhaalla.

Iranin presidenttiä Ebrahim Raisia kuljettaneen ja onnettomuuteen joutuneen helikopterin etsintäalue saatiin aiemmin rajattua kahden kilometrin säteeseen. Asiasta kertoo BBC Iranin valtiollisen uutistoimiston Irnan mukaan. Toisraiseksi etsintäryhmä ei ole vielä päässyt tarkastamaan, mitä kopterissa matkustaneille on käynyt.

Iranin vallankumouskaartin komentaja Hossein Salami on maan valtiollisen yleisradion Iribin mukaan saapunut alueelle tutkimaan tapahtunutta ja nopeuttamaan pelastustöitä.

Mahdollinen putoamispaikka paikannettu

Yhdysvaltain demokraattisenaattori Chuck Schumer on kertonut BBC:n mukaan, ettei Iranin helikopteriturmassa ole toistaiseksi tullut esiin mitään epäilyttävää.

Toisaalta ainakin useampi yhdysvaltalainen lainsäätäjä on ilmaissut iloaan Ebrahim Raisin mahdollisen kuoleman johdosta. Edustajainhuoneen jäsen, republikaanien Michael Waltz kutsui Raisia murhanhimoiseksi ihmisoikeuksien loukkaajaksi X:ssä . Republikaanisenaattori Rick Scott taasen kuvaili X:ssä maailman olevan turvallisempi ja parempi paikka, jos Raisi on kuollut.

Apua luvattu useilta valtioilta

Lukuisat valtiot ovat kertoneet, että ne auttavat iranilaisia pelastus- ja etsintätöissä. Apua on luvattu antaa muun muassa Irakista, Azerbaidzhanista sekä Venäjältä. Apua tuli myös EU:lta, joka kertoi sunnuntaina illalla aktivoineensa Iranin pyynnöstä hätätilanteisiin tarkoitetun CopernicusEMS-kartoituspalvelunsa avuksi helikopterin etsintään.

Irib on Guardianin mukaan keskeyttänyt normaalin lähetysvirtansa ja näyttää sen sijaan ympäri maata järjestettäviä rukoushetkiä Raisin puolesta.

Raisi, 63, on ollut Iranin presidentti vuodesta 2021 lähtien. Teokraattisesti johdetun Iranin ylin vallankäyttäjä on hengellinen johtaja, 84-vuotias ajatollah Ali Khamenei, joka on johtanut maata vuodesta 1989 lähtien.