Me Naiset: Vesa-Matti Loirin ex-kumppani Stina Edelmann kertoo nyt syyn eron taustalla – Loiri ei olisi halunnut lähteä eri teille

(C)Juha Metso/All Over Press

Edelmann kertoi Me Naisille 5. joulukuuta julkaistussa artikkelissa, että he olivat Loirin kanssa kihloissa ja puhuivat myös naimisiinmenosta.

– Jos olisimme menneet naimisiin, ne olisivat olleet henkiset juhlat. Emme kaivanneet sitä julkista huomiota, mitä häistä olisi seurannut, Edelmann kertoi Me Naisten Elämäni oivallukset -juttusarjassa.

Tomi Natri /All Over Press

– Lisääntymisviettini ei laantunut siihen, ja se oli yksi syy Veskun ja minun eroon. Hän ymmärsi ikäeromme ja sen, että nuoren tytön on lähdettävä eteenpäin. Lisääntymisvietti on nuorella naisella niin voimakas, että se sekoitti pään, Edelmann kertoi Me Naisille.