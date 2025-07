ME-mieheltä massiivinen kaari Lontoon Timanttiliigassa

Liettuan Mykolas Alekna laittoi kiekonheiton Timanttiliigan ennätyksen uusiksi 71,70 kantaneella kiekkokaarella Lontoossa.

Katso Aleknan mahtiheitto jutun ylälaidan videolta.

Aikaisempi ennätys oli Slovenian Kristjan Cehin nimissä. Kisaennätys parani 43 senttimetriä.

Aleknan mahtiheitto syntyi kolmannella kierroksella. Tulos 71,70 on yksi kauden pisimmistä heitoista, joka on tehty stadionolosuhteissa. Alekna on heittänyt tällä kaudella maailmanennätyksen 75,56, mutta se on heitetty Oklahoman pellolla todella tuulisissa olosuhteissa.

Alekna johtaa Lontoon Timanttiliigaa kolmen kierroksen jälkeen.