McLarenin tallipomo sivalsi piikin Red Bullille

McLarenin tallipäällikkö Andrea Stellan mukaan Red Bull on hyvin taitava rakentamaan omaa narratiivia haasteistaan.

Red Bullin Max Verstappen otti jo kauden kolmannen paalupaikkansa lauantaina, kun hän kurvaili aika-ajon nopeimman kierroksen Miamin radalla. Alkukausi on näyttänyt, että Red Bull on ollut välillä vaikeuksissa, mutta Verstappenin tulokset todistavat, että tallin auto on edelleen nopea.

McLarenin tallipäällikkö Andrea Stellan mukaan Red Bull yrittää siitä huolimatta ottaa altavastaajan roolia, mitä hän ei osta.

– Red Bull on erittäin hyvä rakentamaan nopeita autoja. He ovat poikkeuksellisen hyviä ajamaan nopeita autoja, ja he ovat äärimmäisen hyviä kertomaan tarinaa edukseen, Stella sanoo Motorsportin mukaan.

– He hyödyntävät kaikki mahdolliset tilaisuudet pysyäkseen kilpailussa mukana, ja joskus he luovat sellaista kerrontaa, että he tekisivät ihmeitä, kun (heidän mukaansa) muiden pitäisi voittaa jokainen harjoitus, aika-ajo ja kilpailu, Stella jatkaa.

McLarenia on pidetty yleisellä tasolla F1-sarjan tämän hetken nopeimpana autona, mutta Stella ei ole täysin samaa mieltä.

– Meillä on auto, jonka avulla kuljettajat voivat ajaa nopeammin. On mahdotonta tietää eroa näiden kahden auton välillä, Stella kommentoi.

– Mutta tämä on joidenkin kilpailijoidemme luoma tarina, jota luemme silloin tällöin ja sitten vaihdamme sivua, ja keskitymme itseemme.

Verstappen on kyennyt koko kauden pitämään Red Bullillaan hyvää kyytiä. Sen sijaan tallin kakkoskuljettaja on ollut suurissa vaikeuksissa. Liam Lawson aloitti Red Bull -kuljettajana kauden alussa, mutta hänet korvasi myöhemmin Yuki Tsunoda. Kumpikaan ei ole ollut lähelläkään Verstappenin vauhtia missään vaiheessa kautta.

McLarenilla sen sijaan sekä Lando Norris että Oscar Piastri ovat keikkuneet koko alkukauden kärkikahinoissa. Piastrilla on kolme osakilpailuvoittoa, Norrisilla yksi.