McLaren joutui FIA:n tutkintaan – tallipomo kuittaili juomapullollaan Red Bullille

Kansainvälinen autoliitto FIA ei ole löytänyt mitään todisteita väitteille, joiden mukaan F1-talli McLaren jäähdyttää renkaitaan veden avulla.

The Race -sivuston mukaan FIA on tehnyt useita tarkastuksia McLarenin auton takajarruista, joiden on epäilty auttavan tiimiä renkaidensa lämpötilan madaltamisessa.

Huhujen mukaan Red Bull oli tehnyt tutkintapyynnön havaittuaan lämpökameran avulla kylmiä kohtia McLarenin takajarrujen rummuissa. FIA ei kuitenkaan löytänyt The Racen mukaan jarruista mitään sääntöjenvastaista.

Red Bull on epäillyt jo pitkään McLarenin käyttävän vettä takajarrujensa ja sitä kautta renkaidensa viilentämiseen, mikä on kielletty F1-sarjan teknisissä säännöissä.

Viime viikonlopun Miamin GP:n yhteydessä McLarenin tallipomo Zak Brown vinoili Red Bullille juomalla varikkomuurilla juomapullosta, johon oli teipattu useaan kertaan teksti ”RENGASVETTÄ!”.