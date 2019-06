May keskusteli Saudi-Arabian kruununprinssin kanssa Khashoggin murhasta ja vaatii avointa tutkintaa

Vanhempi virkamies kertoo Guardianille Mayn vaativan, että Khashoggin murhatutkinnan on oltava avoin ja läpinäkyvä. Saudi-Arabiasta kriittisesti kirjoittanut Khashoggi murhattiin julmasti viime syksynä Saudi-Arabian konsulaatissa Istanbulissa. Muun muassa YK on katsonut, että murhan takana on Saudi-Arabia.

May lisäksi toisti, että työtä Jemenin tilanteen ratkaisemiseksi ja konfliktin lopettamiseksi on jatkettava. YK kutsuu Jemenin konfliktia maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi. Sen helmikuussa julkaistun arvion mukaan konfliktissa on kuollut 17 700 siviiliä ja 3,3 miljoonaa ihmistä on jättänyt kotinsa.