Max Verstappenin pöyristyttävä reaktio käynnisti kohun – nyt Red Bull -pomo avaa, mitä kisan jälkeen tapahtui

– Brasilian tapaus on taaksejäänyttä elämää ja se on nyt käsitelty. Lähdemme päättäväisinä kohti Abu Dhabia.

Perez on nyt tasapisteissä Ferrarin Charles Leclercin kanssa toisella sijalla. Leclerc on kuitenkin tasatilanteessa edellä, sillä hänellä on enemmän voittoja. Täten Perezin pitää ottaa enemmän pisteitä päätöskisasta kuin Leclerc, jotta hän on kuljettajien sarjassa toinen.