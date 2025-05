Max Verstappenilta erikoinen lausunto vastasyntyneestä lapsestaan

Max Verstappenista tuli reilu viikko sitten isä. F1-kiireiden vuoksi nelinkertainen maailmanmestari ehti syntymän jälkeen nauttia perhearjesta vain lyhyesti.

Verstappen ja hänen puolisonsa Kelly Piquet tiedottivat iloisesta perheuutisesta viime perjantaina. Verstappen oli perheenlisäyksen vuoksi sivussa viikonloppuna ajetun Miamin GP:n torstaisesta mediapäivästä.

Lily-nimen saanut pieni tyttö syntyi tiettävästi jo edellisenä viikonloppuna tai alkuviikosta, sillä Verstappen kertoi ehtineensä viettää hänen kanssaan muutaman päivän ennen lähtöä Pohjois-Amerikkaan.

– Oli hienoa olla osa sitä. Kiva, että sain olla paikalla. Isäni ja äitini sanoivat, että se on parasta – olla läsnä ja kokea se kaikki. No, se on ehdottomasti totta, Verstappen sanoi hollantilaisen Viaplayn haastattelusssa GPfans-sivuston mukaan.

Tuoreen isän ensimmäinen ajatus ensi kertaa sylissään olleesta vastasyntyneestä lapsesta oli sangen erikoinen.

– Ensin ajattelin sen olevan kuin pakattu kana supermarketissa, niin sanotusti. Se iho, hahhah.

Radalla rämäpäisenä tutuksi tullut Red Bull -kuski kertoo kuitenkin nauttineensa isyydestä täysin siemauksin.

– Oman lapsensa näkeminen on todella erityistä. Jos otan esimerkiksi oman siskoni, jo se on hyvin erityistä, kun näen ja pitelen hänen lapsiaan, mutta sitten kun kyse on omasta lapsesta, se on tietysti vielä isompi askel.

– Toistaiseksi kaikki on mennyt aika kivasti. Hän nukkuu melko hyvin, joten sekin auttaa.

Lapsi syntyi Monacossa saksalaissyntyiselle brasilialaisäidille ja belgialaissyntyiselle hollantilaisisälle. Verstappenin mukaan lapsi tulee saamaan Hollannin ja Brasilian kansalaisuudet.

– Pidetään asiat yksinkertaisina.