F1-lähtöjärjestys: Max Verstappen ei vielä maailmanmestaruutta juhli? Rypistys on erityisen piinallinen

Verstappenin autossa ei ollut riittää polttoaine, ja Red Bull joutui käskemään hänet Singaporen aika-ajoissa varikolle kesken viimeisen aikakierroksen, kun alankomaalainen oli jo kiinni paaluajassa. Verstappen jäikin vasta kahdeksanneksi, mikä lisää jännitystä tämän päivän osakilpailuun.

Verstappen on osoittanut pystyvänsä nouseman kaukaakin voittoon, ja hänen menonsa kilpailuissa on ollut suorastaan hurjaa. Vyöllä on viisi peräkkäistä voittoa.

Tänään urakka on Marina Bayn katuradalla sikälikin kova, että Singaporen GP:tä pidetään formula ykkösten fyysisesti vaativimpana kilpailuna. Auton ohjaamon lämpötilan on raportoitu nousseen Singaporen kisojen trooppisessa kuumuudessa 60 asteeseen. 16. ruudusta otatukseen lähtevä Alfa Romeon suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas esimerkiksi kuvaili äskettäin kokemuksen vastaavan, suomalaisittain lievin sanoin, "mietoa saunaa". Myös nestehukka kiusaa kuskeja parituntisessa rupeamassa.

– Kuinka paljon nestettä kisassa menetät, se on jo iso asia, mutta kaiken lisäksi rata on myös todella kuoppainen. Kahden tunnin kisassa alkaa loppua kohti tuntea väsymystä. Se on kovaa työtä, Bottas luonnehti viikonlopun alla.

Miten mestaruus varmistuisi

Voittaessaan tänään puolustava mestari Verstappen varmistaisi maailmanmestaruuden, jos MM-sarjassa häntä lähimpänä olevat Ferrarin Charles Leclerc ja Red Bull -tallikaveri Sergio Pérez jäisivät kauas. Tähän Verstappen tarvitsisi tällä erää myös onnea monacolaisen ja meksikolaisen startatessa kisaan sijoilta 1 ja 2.

Verstappenilla on MM-sarjassa Leclerciin 116 pisteen johto, ja Pérez on MM-sarjassa kolmantena, 125 pinnaa Verstappenin takana. Verstappen on varma maailmanmestari, jos hän voittaa Singaporen kilpailun, Leclerc jää yhdeksänneksi tai huonommalle sijalle ja Perez on korkeintaan neljäs eikä saa lisäpistettä kilpailun nopeimmasta kierroksesta. Jos Pérez ajaa kilpailun nopeimman kierroksen, hän saa olla tällä kattauksella enintään viides.

Jos Verstappen puolestaan ajaa voiton lisäksi nopeimman kierroksen, mestaruus varmistuu hänelle, jos Leclerc on korkeintaan kahdeksas ja Perez enintään neljäs.

Jos Verstappenin voittosarja katkeaa, maailmanmestaruus voi varmistua aikaisintaan Japanin GP:ssä 9. lokakuuta. Kautta on Singaporen jälkeen jäljellä viisi osakilpailua, ja Verstappenin mestaruudessa on enää kysymys, milloin sen voittaminen on sinetissä.

Singaporen osakilpailu käynnistyy tänään Suomen aikaa kello 15.

Singaporen GP:n lähtöjärjestys: