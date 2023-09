Max Verstappen vastasi viiltävästi Lewis Hamiltonin jyrkkään kritiikkiin – "Hän luulee voittavansa tällä jotain"

Verstappen on ollut tällä kaudella täysin omaa luokkaansa, eikä kukaan ole pystynyt lyömään hollantilaiselle kampoihin. Vaikka Sergio Perez ajaa yhtä ylivertaisella kalustolla, on meksikolainen ollut todella kaukana tallitoveristaan.

– Olen sitä mieltä, että niin Valtteri ( Bottas ) kuin kaikki minun tallikaverini ovat olleet paljon vahvempia, mitä Maxilla on ollut. Jenson ( Button ), Fernando ( Alonso ), George ( Russell ), Valtteri, Nico ( Rosberg ) – niitä on ollut niin monta. He kaikki ovat olleet hyvin tasaisia, eikä Max ole ajanut yhtäkään samankaltaista kuljettajaa vastaan, Hamilton jyrisi Sky Italian haastattelussa.

– Jossain vaiheessa sinun on vain oltava realistinen ja arvostettava sitä, mitä muut tallit ovat tehneet. Me teimme samoin silloin kuin he dominoivat. Sanoimme, että meidän on tehtävä kovemmin töitä, koska emme olleet tarpeeksi hyviä, Verstappen jatkaa.