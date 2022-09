Max Verstappen hehkutti Ferraria – nosti esille merkittävän eron Mercedekseen

Verstappen ja Red Bull taistelivat viime kaudella mestaruuksista Mercedestä vastaan. Tällä kaudella asetelma on muuttunut ja Ferrari on ottanut Mercedeksen paikan. Kamppailu oli viime kaudella kovaa myös radan ulkopuolella. Verstappen on mielissään, että hän ja Red Bull kisaavat Charles Leclerciä ja Ferraria vastaan.

– Pidän nykytilanteesta. Olen tuntenut Charlesin pitkään ja hän on hyvä tyyppi. Olemme myös saman ikäisiä, eroa on vain muutamia viikkoja. Taistelemme Ferraria vastaan ja kun he voittavat, voimme onnitella heitä ja he voivat tehdä samoin meille kun voitamme. Arvostan sitä todella, Verstappen sanoi Sky Italian haastattelussa.