Max Verstappen ärähti – hollantilaisfanien hölmöily olisi voinut käydä kalliiksi: ”Pelkästään tyhmää”

Zandvoortin rata-alueen portilla on ollut läpi viikonlopun näyttävät kiellot tuoda alueelle soihtuja . Max Verstappenin hollantilaisfanit ovat juhlineet sankarinsa otteita ympäri Eurooppaa soihdut savuten. Tällä kertaa kuski ärähti itse kannattajilleen.

– Tuo on todella hölmöä, Verstappen kommentoi Motorsport.comin mukaan.

– Soihtujen pitäminen kädessä on mukavaa, mutta totta kai siinäkin on raja määrässä. Mutta se, että joku heittää sellaisen radalle, on pelkästään tyhmää. Luulen myös, että sen tehnyt poistettiin radalta.