MasterChef-kisaaja järkyttää valinnallaan tuomarit: "Okei, aika rohkea veto…"

MasterChef Suomen uudella kaudella nähdään heti ensimmäisessä jaksossa uhkarohkea kokeilu, kun helsinkiläinen startup-yrittäjä Joonas, 39, yrittää tehdä sitruunajäätelöä. Ensimmäisessä tehtävässä kilpailijoiden täytyy valmistaa annos, jonka haluaisivat oman keittokirjansa kansiannokseksi. Aikaa tehtävän suorittamiseen on vain yksi tunti.

Jo ensimmäisessä tehtävässä on paljon pelissä, sillä kuusi parhaiten pärjännyttä pääsee mukaan immuniteettipinssi kilpailuun, johon ensimmäisen tehtävän voittaja saa myös merkittävän edun. Joonas lähti kilpailuun jännittyneenä, mutta kuitenkin erittäin innokkaana.

– Me ollaan kaikki siellä varastossa, raakaaineet hupenevat ja minä päätän tehdä sitruunajäätelöä. Tiedän, että se on herkullista, mutta se mistä en ole varma on, että ehdinkö tehdä sen ajoissa.