"Ei ehkä mennyt niin kuin olisin halunnut" – näin uudistunut MasterChef Suomi -kausi alkaa

Kauden ensimmäinen haaste on pilkkomishaaste. Veitsenkäsittelytehtävän jälkeen hyvästellään heti 10 kisaajaa. Toinen tehtävä on klassikkoannos toast skagen. Aikarajoitus tekee tepposensa osalle kilpailijoista.

– On vaikea arvioida tuotetta, mikä on näin keskeneräinen, Aihinen arvioi erästä annosta.

Kolmas tehtävä on myös klassikko: uppomuna ja hollandaise-kastike. Päivän paras kilpailija saa valkoisen essun ja on suoraan jatkossa, hän ei joudu enää toisen päivän haastetehtäviin. Yksi kilpailijoista paljastaa, että on ollut mukana MasterChefissä aiemminkin.