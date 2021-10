Maskipakko julkisissa poistui – HUSin Asko Järvinen kommentoi: "Edelleen itse suosittelen"

HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen ajattelee, että varsinaisen maskipakon poistuminen on loogista. Yhteiskuntaa avataan ja rokotekattavuus on kasvanut.

– Periaatteessa vastuu omasta terveydestä on siirtynyt aika pitkälle kansalaiselle itselleen, Järvinen summaa tilanteen muuttumisen.

Järvisen mukaan maskin käyttö on kuitenkin edelleen suositeltavaa, etenkin silloin, jos samassa junassa tai bussissa on paljon muita ihmisiä.

Rokotetut puolestaan voivat itse kantaa virusta tietämättään, joten maskin käytöllä he huomioivat muut.

Järvisen mukaan riski saada korona joukkoliikenteessä on pieni, mutta tietysti se on mahdollista. Riski kasvaa, jos kyydissä ollaan pitkän aikaa ja lähellä istuu toinen henkilö. Silloin kasvomaski voi edelleen olla tarpeellinen joukkoliikenteessä.

– Jos ympärillä on tilaa, maskista ei ole samanlaista hyötyä. Jos bussissa ollaan yksin tai toisessa päässä on joku, maski on enemmän tai vähemmän tarpeeton.