Martat opettavat vangeille arjen taitoja – "Kananmunan paistokin voi olla ihan utopiaa"

"Enemmän mä tykkään siitä, että mulle tehdään ruokaa"

"Että olisi puhtaita vaatteita, jotka laittaa päälle"

– Arjen taidot ovat iso peruspilari elämässä, että on jotain syötävää, mielellään maukasta ja ravitsevaa, on puhtaita vaatteita, joita laittaa päälle, ehkä ne puhtaat lakanat, joihin käydä nukkumaan. Ja kotikin jonkin sortin järjestyksessä, ettei tule tapaturmia siksi, että kaikki on hujan hajan. Sen puolesta tässä on ilo tehdä töitä.