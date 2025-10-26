Marko Anttila ja Kia Lehmuskoski omistivat tanssinsa omille äideilleen.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa tanssitaan sunnuntaina 26. lokakuuta hyvälle asialle. Kyseessä on vuotuinen Roosa nauha -erikoislähetys, jonka aikana kerätään varoja suomalaiselle syöpätutkimukselle. Jaksossa kaikki parit ovat turvassa pudotukselta, eikä kukaan joudu kotimatkalle.

Jakson tanssit aloittivat kiekkoleijona Marko "Mörkö" Anttila ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski. Heidän tanssinaan oli foxtrot, jonka taustalla kuultiin Riki Sorsan kappale Kadun aurinkoisella puolella.

– Se oli todella aurinkoinen ja sujuva foxtrot. Tässä on tullut nyt se tanssillisuus esiin. Siellä ollaan rytmissä erittäin voimakkaasti, tuomari Jukka Haapalainen hehkutti paria.