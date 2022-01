Marko Anttila solmi sopimuksen ensi kaudesta: "Yksi KHL:n parhaista pelaajista"

Joukkueen kapteeni Anttila pelaa Jokereissa kuudetta kauttaan. Seitsemäskin on uuden sopimuksen myötä edessä.

– Oma motivaatio harjoitteluun ja kehitykseen on säilynyt kovana, vaikka jääkiekkoilijaksi ikää onkin tietysti jo jonkin verran. Olen pystynyt muokkaamaan omaa harjoitteluani tarpeiden mukaan. Tehoja voisi tulla vielä enemmän, mutta paikoille päästään edelleen eli oikealla tiellä ollaan, hän jatkaa.

– Haluan tuoda esille myös Anttilan erityisosaamisen alivoimapelaamisessa, jossa hän on yksi KHL:n parhaista pelaajista. Alivoimamme on tällä kaudella ollut sarjan parasta ja tässä Anttila on monen muun pelaajamme tavoin ollut isossa roolissa.