Pilvi Hämäläinen paljastaa, lähtisikö hän edustamaan Suomea Euroviisuihin – Töllötuomareilla selvä viesti näyttelijälle

– No never say never. Minähän olen laulanut teattereissa ja musiikkinäytelmissä vuodesta 2006 lähtien ja televisiossakin paljon. Eli ei tämä nyt ihan ensimmäinen kerta ollut. Kaikesta voi ja pitää haaveilla. Haen jatkuvasti vielä sitä elämän suuntaa. Sen vuoksi haluan tarttua asioihin ja tämä oli ihan helvetin ihana juttu, Hämäläinen sanoo.