Marjatan, 77, talo herättää kummastusta niin sukulaisissa kuin lähitienoon asukkaissakin – puolet yläkerran pinta-alasta roikkuu ilmassa

Marjatan unelmatalon ulkoasu on erikoinen: alla on 40 neliön pohjakerros johon tulee yli kaksi kertaa alakerran pituinen yläkerta. Puolet yläkerran pinta-alasta roikkuu siis kirjaimellisesti ilmassa.

Kahdeksan lapsen isoäiti Marjatta toivoo uuden kotinsa toimivan suvun kokoontumispaikkana. Talo on Marjatan mukaan mummonmökki 2.0.

– Mitä on vähän juttua ollut, niin mielestäni aika erikoinen. Ei ole minun taloni. Minä muistan jossain vaiheessa, kun olimme täällä, niin (Marjatta) jutteli heti ensimmäiseksi viinikellarista, Matti nauraa.

Eriävistä mielipiteistä huolimatta Marjatan taloprojekti on tuonut sisaruksia lähemmäs toisiaan. Sisarukset ovat puuhastelleet yhdessä taloprojektin parissa.

– (Projekti) on onnistunut sisarusteni ansioista, Marjatta sanoo.

Alun perin Marjatan piti rakentaa perinteinen omakotitalo, mutta jakson lopussa hän on silminnähden onnellinen rohkeasta valinnastaan tehdä jotain muuta.

– Tämä on upea ja uskomaton. Melkein tuntuu siltä, että onko tämä minua varten, tämä on niin hieno. Tämä on elämys koko talo, hän iloitsee valmiin talonsa pihalla.