– Luulen, että jo ennen kuin oli nimi kauppakirjassa, niin tiesin, että kirja tästä tulee. Siinä on niin itsestäänselvä tarina, että nyt puretaan ja sitten kuljetaan sankarin matkaa innostuksesta epätoivon laaksoon ja sieltä johonkin takaisin. Se talo suorastaan huusi, että siitä pitää kirjoittaa, hän sanoi.

– Rakkaan ja käsittämättömän pitkämielisen puolisoni unelma on sellainen uutuuttaan kiiltävä skandikuutio meren rannalla. Nyt meillä on se hirsirötiskö seudulla, joka on kuuluisa siitä, että tässä tuhansien järvien maassa saat ajaa sieltä ehkä semmoiset 80 kilometriä ennen kuin löytyy edes pieni oja, hän kertoi.