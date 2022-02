Marja-Liisa Kirvesniemen ainutlaatuinen saavutus pysyi koskemattomana lähes 40 vuotta – Therese Johaug toisti nyt suomalaislegendan tempun

Kolme henkilökohtaista kultaa yksissä olympiakisoissa on maastohiihdossa äärimmäisen harvinainen saavutus. Ennen Johaugia siihen oli pystynyt vain Marja-Liisa Kirvesniemi , jolle soitettiin Maamme-laulua kolmeen kertaan vuonna 1984 Sarajevossa.

Johaug, 33, on ollut arvokisoissa naisten normaalimatkoilla lyömätön aina siitä lähtien, kun hän palasi ladulle dopingkärystä saamansa 18 kuukauden kilpailukiellon jälkeen. Putki käsittää nyt kahdet MM-kisat ja yhdet olympialaiset.

– On melkein uskomatonta, että olen onnistunut siinä. Aivan fantastista, Johaug sanoi VG:lle saavutuksesta kuullessaan.

– Tapa, jolla hän on valmistautunut kisoihin viimeisten neljän vuoden aikana, on ollut inspiroiva. Olen nähnyt, miten kokonaisvaltaista se on, Norjan maajoukkuevalmentaja Ole Morten Iversen ihastelee.