Marja Hintikka täytti vuosia – julkaisi tunteikkaan päivityksen: "En tiedä mitä on tapahtunut?"

Marja Hintikka valmisteli lapsensa kohtaamaan ikätoveriensa surullisia potilastarinoita: "He olivat sydämellä ja rakkaudella mukana"

– Tällä hetkellä oman elämän muistilapulla on aika paljon haasteita ja huolta kanssaihmisistä (varmaan enemmän kuin koskaan!). Ja niiden asioiden murehtimiseen voisi käyttää, vaikka kaiket päivät.

– Kuitenkin, oikeastaan aina, nukahdan tyytyväisenä. En tiedä mitä on tapahtunut, mutta sellainen kaiken sorttinen negiksissä vellominen on vähentynyt eksponentiaalisesti, vaikka huolia on kymmenkertainen määrä parikymppisen elämään verrattuna.