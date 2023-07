Marja Hintikka juontaa ohjelmia, joissa nähdään suuria tunteita – näin juontaja pystyy olemaan kyynelehtimättä

Juontaja Marja Hintikka ei ehdi tänä kesänä juuri lomailla, koska hänellä on kahden tv-sarjan kuvaukset luvassa.

– Nyt on ehkä historian työntäyteisin kesä. Teemme Sukuni salat -ohjelmaa ja reissaan koko ajan pitkin Suomea ja maailmaa, Hintikka kertoi Porin SuomiAreena-tapahtumassa.

– Esimerkiksi Sukuni salat -ohjelmassa saattaa olla kymmenen tarkkaa päivämäärää ja vuosilukua, kun pitää kertoa historian ajankohdasta. Se on olennaista, että itse ymmärtää mistä puhuu ja siinä on tunne mukana.

Hintikka on juontajana ohjelmissa, joissa nähdään suuria tunteita.

Hintikan aviomies Ile Uusivuori on myös suosittu tv-juontaja ja parilla on kolme lasta. Parilla on käynyt tuuri, kun työprojektit eivät ole menneet päällekkäin.