Pitkäikäisen rakkauden salaksi juontaja nimeää nimen omaan arjen toimivuuden. Pariskunnalla on hänen mukaansa hauskaa yhdessä.

– Kaikki tämä elämän runsaus ja onni johtuu tasan siitä, että kahdestaan meissä on sellainen unelmien toteen tekemisen taika. Yksin ei oltais tähän pystytty. Ja useimmissa kohtaa se on nimenomaan tekemistä – hyvin arkistakin: mitä tapahtuu tiistai-iltana, ratkaisee paljon enemmän kuin joku ihmeen luksuslaatuaika.

– Meillä on hauskaa ja meillä on kipinä. Se on siinä – sanois Mertaranta.