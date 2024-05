Marit Björgeniltä yllätysratkaisu – Jari Isometsä mykistyi: "Suomalaisvinkkelistä ajatellen pelottava uutinen"

– Hän ainakin ymmärtää urheilijan sielunmaisemaa ja tietää, miltä urheilijasta tuntuu ihan jokapäiväisessä tekemisessä. He pystyvät sitäkin katsomaan uudesta perspektiivistä, kun siellä on joku, jolla on omakohtainen kokemus. Aika usein omakohtainen kokemus on tietyissä tilanteissa teorian opetusta tehokkaampi, Isometsä jatkaa.