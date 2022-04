Maria Veitolan poika täytti 10 vuotta – juontaja postasi hellyttävän kuvan vuosikymmenen takaa: "Ihmeellinen päivä!"

View this post on Instagram

– Mä en oo maailman parasta sorttia. Mä en oo maailman paras ihminen, niin kuin kukaan ei oo maailman paras ihminen. Kaikki ihmiset on tasa-arvoisia. Elämässä on tosi hyviä kokemuksia, mutta myös tosi huonoja. Huonotkin kokemukset on tärkeitä, koska ne opettaa sua. Oon tehnyt paljon tyhmiä valintoja, mutta tosi isoksi osaksi hyviä. Kaikki tekee isoja ja pieniä virheitä. Siltä ei voi välttyä. Kerro tää sun omille lapsillesi: oma itsensä pitää olla. Se on tärkeintä. Puolusta aina heikompia ja ole kiusaajia vastaan, pojan puheenvuoro kuuluu.