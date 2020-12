Maria Ohisalo lähtee ilomielin etsimään yhteistä säveltä Annika Saarikon kanssa – "varmasti on tilaa ajatusten vaihdolle"

Yhteinen illanvietto on lykkääntynyt

Ohisalon mukaan myös vihreät ovat olleet aktiivisia keskustan suuntaan jo yli vuosi sitten, jolloin ajatuksena oli eduskuntaryhmien parempi tutustuminen toisiinsa esimerkiksi yhteisen illanvieton muodossa. Muun muassa koronaepidemia on kuitenkin pakottanut lykkäämään eduskuntaryhmien tapaamista.

– Annikan ja minun välillä on hyvä yhteys. Me tulemme oikein hyvin toimeen keskenämme, mutta varmasti on tilaa ajatusten vaihdolle ja toisiimme tutustumiselle meidän eduskuntaryhmiemme kesken, että ryhmät tulisivat tutummiksi keskenään ja ymmärtäisivät paremmin toistensa lähtökohtia kysymyksissä, joista hallituksessa väännetään, Ohisalo sanoo.