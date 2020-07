Marge putosi parvekkeelta ja vasen puoli halvaantui – aivovamma pakotti eläkkeelle 39-vuotiaana, mutta hän opiskeli sitkeästi uuteen ammattiin: "Elämäni on äärettömän rikasta"

Kuntoutuminen jatkui kotona ja avohoidossa, ja nykyään ennen hyvin lääkevastaisella Miettisellä on päivittäisessä käytössään lääkkeet, jotka helpottavat aivovamman aiheuttamia oireita.

– Kuntoutuminen on elinikäistä. Täytyy miettiä tarkkaan, mihin kaikkeen voimat riittävät, Miettinen sanoo.

Aivovamma ei rajoita elämää täysin

Hektisyyttä rakastavalla Miettisellä onkin nykyään taas monta rautaa tulessa. Vuoden päästä onnettomuudesta Miettinen aloitti englannin opiskelun iltalukiossa. Onnettomuuden jälkeen Miettinen on opiskellut muun muassa viittä eri kieltä, kirjoittamista ja kirjallisuutta.

Tämän vuoden alusta saakka Miettinen on opiskellut neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Hän on perustanut toiminimen, jonka puitteissa voi jatkossa auttaa muita, joilla on aivovamma.