Camilla sai täysin yllättäen massiivisen aivoverenvuodon – "Menin vessaan ja sitten lähtikin taju"

– Menin pukuhuoneen vessaan ja sitten lähtikin taju. Ambulanssi on kuulemma tullut paikalle alle viidessä minuutissa.

Yleisin aivoverenkierron häiriöistä on aivoinfarkti, jonka saa joka vuosi noin 15 000 suomalaista. Aivoverenvuodosta kärsii taas noin 4 000 suomalaista.

Aivoverenkiertohäiriöihin menehtyy vuosittain noin 5 000 henkilöä, ja se on suomalaisten kolmanneksi yleisin kuolinsyy.

Tajuttomuuden hetket veivät Thaimaahan

Sairaalan teho-osastolta Rosenberg heräsi kunnolla tajuihinsa vasta lähes kuukauden jälkeen. Tehohoidosta Camillalla on vain lyhyitä muistikuvia; lääkäreiden kasvoista, kysymyksistä, joihin oli vaikeaa tai jopa mahdotonta vastata.

Tajuttomuuden hetkinä hän matkasi Thaimaahan Koh Lantan saarelle, joka on ollut vuosia hänen lempipaikkansa. Hän on miehensä Harri Niemisen kanssa matkustanut maahan useita kertoja ja viettänyt siellä pitkiäkin aikoja thainyrkkeilyä treenaten.

– Sen saaren luonto ja meri – sinne ne ajatukseni lähtivät teho-osastolla. Olen luullut, että olen jossain lillumassa, mutta samalla olen ymmärtänyt, että jotain pahaa minulle on tapahtunut. Nuku, nuku, nuku niin tulet kuntoon, Rosenberg muistaa ajatelleensa.

– Leikkaava kirurgi oli sitä mieltä, että vamma on tosi vakava, mutta siitä on hyvä mahdollisuus kuntoutua. Kyllä siinä oli aika epätoivoiset fiilikset. Sitä koitti elää sitä hetkeä ja funtsin, että miten tästä kaikesta selviydytään. Mutta pohjavire oli, että tämän on pakko kääntyä jollain lailla hyvään, kuvailee Nieminen.