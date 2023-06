Ravintola-ala: Valtaosa ulkomaisista työntekijöistä tienaa alle 1 600 euroa – tässä syy

– Se johtuu siitä, että he tekevät osa-aikatyötä. Osa-aikatyö on meille elintärkeää. Emme pysty tarjoamaan kokoaikatyötä kaikille.

Matkailu- ja ravintola-alalla noin puolet työsuhteista on osa-aikaisia. Maran mukaan osa-aikatyöntekijöitä tarvitaan, koska kysyntä vaihtelee. Esimerkiksi yökerhoissa yli 80 prosenttia liikevaihdosta tehdään perjantai-illan ja sunnuntain aamuyön välisenä aikana.

Tukia tarvitaan

Myös työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on perustellet tulorajan nostamista 1 500 euroon sillä, että työntekijät tulisivat toimeen palkallaan.

Onko oikein, että valtion on kompensoitava matalimpia palkkoja?

TEM on laskenut, että karkeasti ottaen yli 1 500 euroa kuukaudessa tienaavat ulkomaalaistaustaiset työntekijät maksavat enemmän veroja kuin saavat tukia. Laskelmissa ei kuitenkaan ole huomioitu esimerkiksi työnteon vaikutuksia talouskasvuun tai kysyntään.

Lapin mukaan työvoimapula ravintola-alalla kasvoi koronapandemian aikana. Nyt ulkomaista työvoimaa on saatavilla käytännössä vain EU:n ulkopuolelta, koska myös muualla EU-maissa hotelli- ja ravintola-alalla puuttuu 10 – 20 prosenttia tarvittavasta henkilöstömäärästä.

– Jos tällainen tuloraja tehdään, niin pitäisi sanoa rehellisesti, että liikevaihtonne tulee supistumaan ja se on hyväksyttävä. Tulorajan kiristäminen tarkoittaa, että meiltä lähtee nelinumeroinen luku EU:n ulkopuolisia työntekijöitä, kun sen sijaan tarvitsisimme lisää työntekijöitä.

– Ravintola- ja matkailualalla on työttömänä ihmisiä, jotka mieluummin ovat työttömänä kuin ottavat osa-aikaisen työpaikan, koska esimerkiksi asumistuet ja muut etuudet laskevat niin paljon. Kannustinloukkuja on purettava niin, että osa-aikaisenkin työn vastaanottaminen on aina kannattavampaa kuin työttömyyskortistossa oleminen.