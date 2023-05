Hallitusneuvotteluiden anti tiivistetysti – Eeva Lehtimäki, kuinka käy, jos RKP sanoo ei?

– Kuten iltaseitsemän aikaan kaikkien neljän puolueen puheenjohtajan pitämässä tiedotustilaisuudessa kuulimme, niin nyt on olemassa kaksi tällaista pohjapaperia. Neljästä hallitusneuvotteluihin osallistuvista puolueesta kolme eli kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit kuittasivat paperit, mutta RKP päätti ottaa aikalisän, Lehtimäki summaa.

Lehtimäki sanoo, että neuvottelupöydistä on kerrottu se, että hankalin kysymys on koskenut työperäistä maahanmuuttoa. Hänen mukaansa näyttäisi siltä, että jotta perussuomalaiset ovat voineet allekirjoittaa maahanmuuttopolitiikkaa koskevan pohjapaperin, on ulkomailta tulevien työntekijöiden minimituloraja noussut.