ManUlta rajuja liikkeitä – hurja määrä vähennyksiä lyhyen ajan sisään

Englannin Valioliigassa pahasti konttaava Manchester United tekee taas valtavia vähennysliikkeitä.

United tiedotti maanantaina, että se "muuttaa yritysrakennettaan" yrittäessään parantaa seuran taloudellista tuloskuntoa.

United on tehnyt edellisillä viidellä tilikaudellaan tappioita (vuodesta 2019 lähtien). Muutosten avulla seura pyrkii luomaan "vakaamman taloudellisen pohjan", jotta se voi investoida seuran miesten ja naisten jalkapallon "menestymiseen ja infrastruktuurin parantamiseen".

Muutosten yhteydessä United aikoo vähentää 150–200 työpaikkaa. United poisti jo viime vuonna 250 ”roolia” vähennysaallon yhteydessä.

– Olemme tehneet viiden vuoden ajan tappioita. Nykysuunta ei voi jatkua. Meidän tärkeimmät prioriteettimme kohdistuvat siihen, että pystymme menestymään kentällä ja että pystymme kehittämään toimintatilojamme. Emme voi investoida näihin tavoitteisiin, jos menetämme jatkuvasti rahaa, Unitedin toimitusjohtaja Omar Berrada toteaa.

United on tehnyt viime vuosien aikana valtavia pelaajaliikkeitä. United käytti viime kesänä 246 miljoonaa euroa pelaajahankintoihin (lähde: transfermarkt, myyntejä 103 miljoonan euron edestä). Toissa kesänä United pulitti 203 miljoonaa euroa pelaajasiirtoihin (myyntejä 58 milj. euron edestä).

Valtavat panostukset eivät ole heijastuneet sarjataulukon puolelle. United on tällä hetkellä Valioliigassa vasta sijalla 15. Se vaihtoi syksyllä manageria, kun Erik ten Hag teki tilaa Ruben Amorimille.

United on myös ison stadionkysymyksen äärellä. Sen nykyinen pyhättö Old Trafford uhkaa lahota käsiin, minkä myötä Unitedille on suunniteltu jopa kokonaan uutta näyttämöä.