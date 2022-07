Mansikkakesä alkaa pian todenteolla, sanoo viljelijä: "Viikon päästä tulee jo hyvin runsaasti"

Mansikan pääsatokausi on alkamassa. Marjanviljelijä Teemu Anttila kertoo, että kypsiä mansikoita löytyy jo, mutta toistaiseksi niitä saa kerättyä vain muutamia litroja riviltä.

Pakastimeen täytettä havittelevien on siis hyvä odottaa vielä ainakin viikko, jotta määrät nousevat moninkertaiseksi.

Harsojen ja muiden apukeinojen avulla kunnon satoa on jo saatu, mutta Anttilan marjatilalla marjat kypsytetään vapaana ja ne myydään suoraan asiakkaille.

Myös lajikkeella on merkitystä

– Meillä kaikki on tätä Polkaa, joka ei ole aikaisimpia lajikkeita, Anttila avaa.

– Aika normaali ajankohta tämä on. Muutamia vuosia on ollut, että on tullut liian aikaisin, Anttila muistelee.