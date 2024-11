Manchester Unitedin uudelta päävalmentajalta heti kova linjaus: seuralegenda ulos

Portugalilaisesta Sportingista Unitedin uudeksi päävalmentajaksi saapunut Ruben Amorim , 39, aloittaa tänään työnsä seurassa. Amorimin ohella myös tälle entuudestaan tutun valmennustiimin on määrä aloittaa työnsä Manchesterissa.

– Hän on seuran legenda ja teki erinomaista työtä. Minun on puhuttava hänelle huomenna (maanantaina). Selitän sen jälkeen kaiken. Olen hyvin selkeä ja kerron asian teille niin kuin se on. Odotetaan huomiseen, Amorim sanoi sunnuntaina.