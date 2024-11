Valioliiga-tuomarista leviää skandaalimainen video — tutkinta käynnissä

Valioliigan erotuomarien kattojärjestön PGMOL on ryhtynyt selvittämään tapausta. Coote toimi erotuomarina lauantaina, kun Liverpool voitti Aston Villan maalein 2–0.

PGMOL tiedotti tuoreeltaan maanantaina, että Coote on hyllytetty tutkinnan ajaksi.

Video vaikuttaa olevan useamman vuoden takaa, ja PGMOL on tutkimuksissaan lähtötekijöissään. On myös mahdollista, että videossa on kyse niin kutsutusta deep fakesta eli syväväärennöksestä.