Manchester Unitedin taaperrus sai jatkoa

Manchesteriläisjätti on jäänyt kaikki kilpailut mukaan lukien ilman maalia neljässä viime ottelussaan. Tilastopalvelu Optan mukaan Manchester Unitedilta on nähty vastaava maaliton jakso viimeksi marraskuussa 1992.

Valioliigassa Manchester United on voittanut viidestä tuoreimmasta ottelustaan vain yhden. Joukkue on kerännyt 18 liigaottelustaan 28 pistettä ja on sarjataulukossa kahdeksantena. West Ham nousi kuudenneksi, mutta Newcastle saattaa ohittaa sen myöhemmin tänään.