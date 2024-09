Manchester City sai katastrofaalisia uutisia

Manchester City kertoo, että Rodri on kärsinyt nivelsidevamman oikeaan polveensa. Vaikka vamman laajuudesta ei ole vielä täyttä varmuutta, ei Rodrin odoteta pelaavan enää kuluvan kauden aikana. Aiempien mediatietojen mukaan kyse olisi eturistisiteen repeämisestä, mikä pitäisi hänet sivussa arviolta yhdeksän kuukautta.

– Meillä ei silti ole lopullista tietoa. Hän on poissa pitkään, jonkin aikaa, mutta on olemassa mielipiteitä, että ehkä se (sairausloman pituus) on pienempi kuin odotamme, Guardiola sanoi tiistaina Sky Sportsin mukaan.