Man City hävisi taas – karmiva tilasto kertoo kaiken

Manchester Cityn surkea vire sai jatkoa lauantai-iltapäivänä, kun se hävisi Aston Villan vieraana 1–2-lukemin Valioliigassa.

Aston Villa avasi maalihanansa jo vartin pelin jälkeen. Morgan Rogers pelattiin läpiajoon, mistä hän syötti pallon epäitsekkäästi Jhon Duranille tyhijin.

Toisella puoliajalla Rogers, joka edusti Man Cityä vuosina 2019–2023, heilutti itse maaliverkkoja. Tarkka laukaus John McGinnin kanssa pelatun seinäsyötön jälkeen ohitti maalivahti Stefan Ortegan.

Man Cityn hyökkäyspeli sakkasi tuttuun tapaan läpi pelin, kunnes Phil Foden hyödynsi Lucas Dignen kompastumisen lisäajalla ja kavensi pelin. Aston Villa kuitenkin voitti ottelun lukemin 2–1.

Manchester City on tuloksen myötä hävinnyt yhdeksän edellisestä 12 ottelustaan kaikissa kilpailuissa, voittaen vain yhden. Se on enemmän kuin joukkueen edellisissä 106 ottelussa yhteensä (8 tappiota). Samalla aikavälillä City on päästänyt peräti 27 maalia.

Valioliigan sarjataulukossa Aston Villa nousee voitollaan Man Cityn ylitse viidenneksi. Pep Guardiolan miehistö on kuudes.

