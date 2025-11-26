Neljä henkilöä on vangittu epäiltynä murhan yrityksestä. Heidän epäillään ampuneen kohti asuntoa viime viikolla Helsingin Malmilla.

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut tänään neljä henkilöä epäiltynä todennäköisin syin murhan yrityksestä. Tapaus liittyy viime torstaina aamuyöllä Helsingin Malmilla tapahtuneeseen ammuskeluun. Poliisi hälytettiin paikalle, kun ilmoituksen mukaan asuntoa kohti oli ammuttu.

Kukaan ei poliisin mukaan loukkaantunut tilanteessa, mutta tutkinnan perusteella tapausta arvioitiin niin vakavaksi, että poliisi aloitti esitutkinnan.

Lauantai-iltana poliisi otti autosta ammuskeluun liittyviä epäiltyjä kiinni Kehä III:lla Vantaalla.

– Poliisi tutkii ampumista murhan yrityksenä ja ampuma-aserikoksena. Kiinniotettujen ja nyt vangittujen henkilöiden osuutta ja osallisuutta asiaan tutkitaan, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha Piippo kertoo tiedotteessa.